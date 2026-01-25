Menschen in der Stadt Zeitz sind zu ihren Vorstellungen zur Zukunft des historischen Zekiwa-Areals befragt worden. Nun liegt die Auswertung der Befragung auf dem Tisch.

Zukunft für Zekiwa-Gelände: Was sich die Menschen in Zeitz für das alte Kinderwagen-Werk wünschen

Das Stadtarchiv ist bereits in das sanierte ehemalige Zekiwa-Produktionsgebäude eingezogen. Offiziell eröffnet worden ist es aber noch immer nicht.

Zeitz/MZ. - Das ehemalige Gelände der Zeitzer Kinderwagenfabrik zwischen Geschwister-Scholl-Straße und Weißer Elster soll zu einem lebendigen und aktiven Ort entwickelt werden. Dafür haben sich 81 Prozent der Menschen ausgesprochen, die sich im vergangenen Jahr an einer breit angelegten Bürgerbefragung in Zeitz beteiligt haben. Durchgeführt worden war sie von der Stiftung Bauhaus Dessau. Die Stiftung ist ein Partner im Projekt Reallabor Zekiwa Zeitz.