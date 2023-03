Züge stehen am Montag im Burgenlandkreis still

Zeitz/MZ/AND/RUC - Der für Montag von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) angekündigte bundesweite Streik trifft auch den Burgenlandkreis. Vor allem auf den Bahnschienen wird der Verkehr stillstehen. So hat die Deutsche Bahn vorsorglich den gesamten Fernverkehr am Montag eingestellt und auch Abellio rechnet mit Zugausfällen. Für die Strecke Zeitz-Weißenfels warnt die Deutsche Bahn AG vor „massiven Störungen“. Betroffen von den Streiks sind auch die Verbindungen Zeitz-Leipzig und Zeitz-Gera. Wie die Erfurter Bahn Reisende informiert, geht man davon aus, dass es durch die für Montag angekündigten Streikmaßnahmen auch bei der Erfurter Bahn zu massiven Zugausfällen kommen wird. „Das Ausmaß können wir derzeit noch nicht abschätzen“, heißt es aber. Und: „Wir bitten Sie, Ihre Reise am Montag möglichst zu verschieben oder sich anderweitig zu organisieren.“ Aktuelle Informationen findet man auf der Website der Erfurter Bahn.