Feiern im Burgenlandkreis Zuckerfest in Zeitz: Im Riesenrad geht es wieder rund

Das Zeitzer Stadtfest findet in diesem Jahr vom 4. bis 6. Oktober statt. Zur Einstimmung gibt es ein Konzert mit der Köstritzer Jazzband im R1. Was der Veranstalter sonst noch so verrät.