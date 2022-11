Zu schnell, zu laut und ohne Fahrerlaubnis

Ein 16-Jähriger auf einem Moped wurde am Freitag von der Polizei in Osterfeld kontrolliert.

Osterfeld/MZ/and - Da ein 16-Jähriger als Mopedfahrer in Osterfeld, Schwarzer Weg, am Freitagnachmittag mit ungewöhnlich lauten Fahrgeräuschen und augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit festgestellt wurde, wurde der Jugendliche von Polizeibeamten kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass am Vergaser, am Zylinder und an der Schalldämpferanlage des Fahrzeugs Manipulationen vorgenommen worden waren. Der junge Mann wurde an die Erziehungsberechtigte übergeben, so die Polizei. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wird nun gegen ihn ermittelt.