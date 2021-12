Zu Hause online erleben: Gottesdienst aus Kretzschau, Krippenspiel aus Pötewitz

Zeitz/MZ - Während der Heiligabend und die Geburt Jesu Christi in der Kapelle auf dem Michaelisfriedhof mit einer Christvesper gefeiert wurden und in der Michaeliskirche im Stadtzentrum von Zeitz die dritte Christvesper an diesem Nachmittag kurz bevorstand, bot der Kirchenkreis Naumburg-Zeitz in Zeiten von Corona auch ein digitales Weihnachtsprogramm.

Dabeisein konnte man bei einem kleinen, aber ausgesprochen feinen Gottesdienst in der St. Wolfgangskirche in Kretzschau. Mit Weihnachtsgeschichte, sehr schönen, aktuellen und berührenden Worten, mit Orgel und Gesang gab es hier dank BLK-TV die richtige Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Und wo hat man Pfarrer Christoph Roßdeutscher, Pfarrer Werner Köppen, und Gemeindepädagogin Beate Jagusch sowie die ordinierte Gemeindepädagogin Andrea Lippold-Horejsek sonst schon in einem Gottesdienst vereint.

Die musikalische Begleitung kam von Kirchenmusikerin Johanna Schulze, die zusammen mit den Sängern Marit Exler, Julia Fichtner und Norman Neitz einen sehr ansprechenden musikalischen Part bot. Neben diesem Gottesdienst lief auch ein Krippenspiel aus der Kirche St. Sebastian in Pötewitz online.

Dazu kommen weitere musikalische Angebote, die man über die Webseite des Kirchenkreises findet. Der Gottesdienst aus Kretzschau wird am Heiligabend noch einmal um 20.30 Uhr und am ersten Feiertag, 25. Dezember, um 16 Uhr wiederholt. Zuschauen lohnt sich.

Alle Gottesdiensttermine und digitalen Angebote unter: www.kirchenkreis-naumburg-zeitz.de