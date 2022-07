Zeugen alarmieren die Polizei

Zeitz/MZ - Unbekannte haben offenbar in der Nacht zum Donnerstag in Zeitz an einem Pkw einen Scheinwerfer demoliert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Pkw-Besitzer sein Fahrzeug am Neumarkt abgestellt und als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, die Beschädigung entdeckt und angezeigt. Bereits am Mittwochabend war die Polizei zu einem ähnlichen Einsatz in Zeitz ausgerückt. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil ein augenscheinlich sturzbetrunkener Mann den Außenspiegel eines Pkw abgetreten hatte. Den Streifenpolizisten war es gelungen, den Randalierer in der Altenburger Straße zu stellen. Zur Kontrolle seines Alkoholpegels musste der Mann pusten. Das Ergebnis laut Polizei: Er hatte 2,24 Promille Alkohol in der Atemluft. Zudem stellte sich heraus, dass er noch einen weiteren Pkw beschädigt hatte. Wegen seiner psychischen Auffälligkeit wurde er in eine Klinik gebracht.