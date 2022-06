Zekiwa startet mit Farbe in den Frühling

Döschwitz/MZ - Bunt wie der Frühling - so sind die neuen Modelle der Zekiwa GmbH. Der Klatschmohn leuchtet in ungewöhnlichem Türkis auf dem Kinderwagen und in grellem Rot auf dem Puppenwagen. Etwas gediegener kommt das Modell „Saturn royal“ daher. „Wir haben diesen Wagen in hellem Beige, in der Farbe Cappuccino und in Grün“, erzählt Christian Wald, der neue Geschäftsführer. Die Wagen der Zeitzer Traditionsmarke gibt es noch immer. Sie stehen für hohe Qualität. „Die Liegeflächen für unsere Babywannen sind mit 81 Zentimetern deutlich größer als vergleichbare Modelle anderer Hersteller“, fährt Wald fort. Der Nachwuchs liegt in einer weich gepolsterten Wanne. Außerdem gibt es für das Modell Saturn einen aufklappbaren, verlängerten Sonnenschutz, kleine Schwenkräder vorn, größere Räder hinten. Man kann zwischen luftbereiften oder Gel-Rädern unterscheiden. In Döschwitz kann man sich beim Werksverkauf in Ruhe umschauen.

