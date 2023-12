Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - In der letzten Februarwoche soll die Übergabe des ehemaligen Zekiwa-Produktionsgebäudes nach abgeschlossener Sanierung erfolgen. Ab März ist dann die Innenausstattung für den Einzug des Stadtarchivs Zeitz geplant. „Nach aktuellem Bauzeitenplan erfolgt die Übergabe des Gebäudes Geschwister-Scholl-Straße 16 an die Stadt Zeitz in der neunten Kalenderwoche 2024“, informierte Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) die Stadträte in der jüngsten Sitzung. Danach starte die Ausstattung des Gebäudes mit Regalen und Mobiliar. „Unsere Zielsetzung für den Start der Umzugsphase ist der April 2024“, so Thieme. „Die voraussichtliche Dauer des Umzugs beträgt dabei mindestens drei Monate.“