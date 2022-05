Zeitzerin geht Betrügern nicht auf den Leim

„Sohn“ bittet per WhatsApp um Geld.

Zeitz/MZ - Aufgepasst hat eine Rentnerin in Zeitz, die Opfer eines Betruges werden sollte. Über WhatsApp war die Frau von ihrem angeblichen Sohn gebeten worden, eine vierstellige Geldsumme zu überweisen, so die Polizei. Die Zeitzerin reagierte nicht sofort auf die Bitte, sondern kontaktierte ihren tatsächlichen Sohn, der keine Nachricht an seine Mutter geschrieben hatte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.