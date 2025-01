Zeitz/MZ. - 212.000 Schüler in Sachsen-Anhalt haben am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse erhalten, unter ihnen 190 Schüler der Grundschule Elstervorstadt in Zeitz. Die ersten drei Halbjahre gibt es Bienchen, danach folgen Noten. Die zehnjährige Tessa freut sich schon riesig auf die Ferien. Ihr Zeugnis ist gut ausgefallen. Auch ihre Mitschülerin Emma ist zufrieden. Nur Yeva ist unglücklich mit ihrer 3 in Sport. „Aber das macht nichts“, meint die Neunjährige. „Im nächsten Schuljahr werde ich dennoch aufs Geschwister-Scholl-Gymnasium gehen.“ Marie und Theo werden ab Herbst die Sekundarschule in Reuden besuchen. In den Ferien will Theo sich mit Freunden treffen, und sein Klassenkamerad Lio kann es kaum erwarten, Fußball zu spielen. „Eigentlich hätten wir noch zwei, drei Wochen gekonnt“, sagt Schulleiterin Monika Richter. „Vor drei Wochen waren ja erst Ferien. Aber die Kinder freuen sich dennoch.“