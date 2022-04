Zeitzer Reiter starten in die grüne Saison

Zeitz/MZ - Munteres Hufgetrappel erfüllt am Samstag die neue Reitanlage des Reit- und Fahrvereins Zeitz. Paula Schröder strahlt mit der Sonne um die Wette. In der ersten Prüfung des Tages hat die 14-Jährige aus Theißen die Dressur gewonnen. „Im vergangenen Jahr war ich noch Dritte, jetzt freue ich mich über meinen ersten Sieg“, sagt die junge Frau. Verschiedene Gangarten wie Trab, Galopp und Schritt, mal diagonal über den Platz oder dann wieder im Kreis - das gehört zu den Aufgaben in einer Dressur-Prüfung. „Man lenkt mit den Beinen“, sagt die junge Reiterin. Vor zehn Jahren fing sie mit diesem Sport an, trainiert zwei bis dreimal in der Woche. Im Zeitzer Verein hat sie das Reiten gelernt. „Ich liebe diesen Sport und natürlich unser Pferd mit dem Namen Reedy to rumble“, erzählt die Schülerin. Kurze Zeit später tritt sie noch einmal zu einer zweiten Prüfung an. Dieses Mal ohne Preis.