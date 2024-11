Grit Datow (links) gewann am Jahresanfang den Zeitzer-Michael-Unternehmerpreis.

Zeitz/MZ/ANK. - Der Wirtschaftspreis „Zeitzer Michael“ wird im kommenden Jahr zum 27. Mal vergeben. Vorschläge oder Eigenbewerbungen können ab Montag, 28. Oktober, und bis spätestens Sonntag, 1. Dezember, eingereicht werden.

Über gut 20 Jahre hatten die Stadt und der Pakt für Arbeit Zeitz den „Zeitzer Michael“ als Existenzgründerpreis vergeben. Weil sich die Gegebenheiten geändert haben, wird er seit dem vergangenen Jahr als Unternehmerpreis und als Gründerpreis verliehen. Geehrt wurden damals Grit Datow, Inhaberin der Sanitär- und Heizungsbaufirma Heizmann, sowie Alexandra Gey-Barth und ihr Mann Matthias Barth, die Inhaber des Cafés „Zum Esel“ in Wetterzeube.

Bewerbungen sind ab 28. Oktober möglich über die Internetadresse www.zeitzer-michael-preis.de

Die Preise können nur Unternehmen gewinnen, die ihren Sitz auf dem Territorium des ehemaligen Kreises Zeitz haben. Wichtig sind gesellschaftliches und soziales Engagement sowie die Schaffung beziehungsweise der Erhalt von Arbeitsplätzen. Kandidaten für den Gründerpreis müssen ihre Firma in den Jahren von 2021 bis 2023 gegründet haben. Dem Gewinner des Unternehmerpreises „Zeitzer Michael“ winkt ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro. Der Gründerpreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Die Preise sollen laut Stadtverwaltung am 20. Februar 2025 im Theater Zeitz im Capitol verliehen werden. Darüber, wer die Preise erhält, entscheidet eine Jury.

Im vergangenen Jahr gab es insgesamt 18 Bewerbungen.