Deutsche Marktgilde führt in Zeitz eine Umfrage durch und sammelt Hinweise. Worauf es der Niederlassungsleiterin ankommt und wie man teilnehmen kann.

Zeitzer Marktbetreiber Hex.Markt will wissen: Wie sieht der Wochenmarkt der Zukunft aus?

Zeitz/MZ - Wie soll sich der Zeitzer Wochenmarkt entwickeln? Das möchte die Hex.Markt UG als Marktbetreiber von den Zeitzern wissen. Der deutschlandweite Betreiber Deutsche Marktgilde ist über Hex.Markt für die Märkte in Zeitz-Ost und in der Innenstadt zuständig, weil einer der ursprünglichen Gesellschafter von Hex.Markt seine Anteile an die Marktgilde verkauft hatte. Der andere Gesellschafter trat als Geschäftsführer zurück.

Was macht einen erfolgreichen Wochenmarkt aus? Was wünschen sich die Kunden? Das sind die Fragen, die aktuell im Raum stehen. „Das können zum Beispiel frische, regionale Produkte sein, aber auch ein besonderes Einkaufserlebnis, Kontakt zu Händlern und anderen Marktkunden sowie Geselligkeit“, formuliert es Katrin Schiel, von der Niederlassungsleitung Dresden.

Die Beteiligung an der Online-Umfrage ist bis 15. November möglich: bit.ly/wochenmarkt-zeitz

„Welche Tages- und Uhrzeiten werden präferiert und bietet der Platz die passenden Voraussetzungen?“ Diesen und weiteren Fragen möchte die Hex.Markt UG nun mit einer Online-Befragung auf den Grund gehen. „Wir freuen uns über eine rege Beteiligung der Bevölkerung bei der Umfrage, die als Art Bestandsaufnahme dient und mögliche Potenziale für die Märkte aufdecken soll“, so Katrin Schiel.