Zeitz/MZ - Es sollte ein Tag für die Kinder werden. Daraus wird nun nichts. Aufgrund der Wetterwarnung fällt das Kinderfest im Schlosspark Moritzburg am Samstag aus, wie die Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung erklärt. „Alle Beteiligten standen in den Startlöchern, aber leider führt die aktuelle Wetterlage dazu, dass die Stadt das Kinderfest als Veranstalter absagen muss“, heißt es in der Mitteilung.

Angesichts der Wetterwarnung müsse man frühzeitig eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen, die Gäste und Mitwirkende miteinbeziehe. Das Kinderfest solle Spaß machen und viel für die Gäste bieten, was angesichts der extremen Wetterlage nicht möglich sei. „Die Stadt sowie alle Mitwirkenden bedauern diese Entscheidung, welche aber zum Wohle aller getroffen wurde“, heißt es weiter.

Gänzlich solle das Fest allerdings nicht für 2024 ausfallen. Die Verantwortlichen seien bereits auf der Suche nach einem neuen Termin, welcher dann rechtzeitig bekannt gegeben werde.