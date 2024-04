Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Kinderärzte, Hausärzte und Dermatologen – alle unter einem Dach, alle in der Zeitzer Fußgängerzone: Im Gebäudekomplex Roßmarkt 13, Roßmarkt 13a und Kramerstraße 1 hat am Mittwochvormittag das Doceins Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Mitteldeutschland ganz offiziell seine neuen Räume im Zentrum der Stadt eröffnet. Vermieter ist die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Zeitz, die das Objekt in den vergangenen Monaten mit immensem, aber in Zahlen ungenanntem finanziellen Aufwand saniert und passgerecht für die medizinische Versorgung der Menschen hergerichtet hat. WBG-Geschäftsführer Sven Weißbrodt und Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) waren es dann auch, die Ingmar Wegner, nicht nur MVZ-Geschäftsführer, sondern auch Gesellschafter, den symbolischen Riesenschlüssel für das Objekt überreichten. Der Mietvertrag, so wurde bereits im Oktober gesagt, läuft 20 Jahre.