Zeitz/MZ - Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Doceins Mitteldeutschland in Zeitz bündelt seine Kräfte. Im ersten Quartal nächsten Jahres wird das Gesundheitsunternehmen aus seinem aktuellen Domizil in der von-Harnack-Straße aus- und mitten ins Stadtzentrum umziehen. Damit werden auch die zum MVZ gehörenden Kinderarztpraxen ihre Räume in der Schul- und in der Semmelweisstraße verlassen.