Für den Lenssenpark in Zeitz fehlt immer noch eine denkmalpflegerische Konzeption. Die soll nun bald fertiggestellt werden. Warum das aber auch nicht alle Probleme löst.

Zeitzer haben Angst um die alten Bäume an der Geußnitzer Straße

Problemfall Lenssenpark in Zeitz: Noch gibt es keine Rahmenkonzeption, aber jede Menge kranke und kaputte Bäume.

Zeitz/MZ. - Zur grünen Wohnstadt Zeitz gehört auch der Lenssenpark. Doch die denkmalgeschützte Parkanlage an der Geußnitzer Straße ist alles andere als in einem guten Zustand. Umsturzgefährdete Bäume, (noch) fehlendes Konzept und vor allem fehlendes Geld sind die Hauptprobleme. Zumindest in Sachen Gutachten scheint sich nun etwas zu tun.