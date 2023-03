Zeitz/MZ - Am Freitag, 17. März, zieht der Frühling in das Gymnasium Haus 2 in Zeitz-Ost ein. Dafür soll das Frühlingskonzert sorgen, dass nach der langen coronabedingten Auszeit zum ersten Mal wieder stattfindet. Passend zum bevorstehnenden kalendarischen Frühlingsanfang. Von ihrem hohen musikalischen Niveau haben die Gymnasiasten vor zwei Wochen zu ihrem Abifizz-Konzert im ausverkauften Zeitzer Theater Capitol überzeugt. Die Akteure sind am Freitag in der Schulaula dieselben: Der Kinder und Jugendchor des Gymnasiums unter Leitng von Till Malte Mossner wird als Erstes auf der Bühne stehen. Er wird begleitet von Lehrer Alexander Brembach an Klavier und Gitarre, Zehntklässler Magnus Hahn am Schlagzeug. Titel wie 99 Luftballons, No roots oder Mark Forsters „Gerade jetzt“ werden erst in Zeitz und dann im Juni in der Mercedes-Benz-Arena Berlin zu hören sein. Des Weiteren werden stadtbekannte Solisten wie Esther Harloff, Wolfsohn-Preisträgerin, zu hören sein. Überraschend sind junge Talente wie Helene Urban, die ein modernes Lied von Rihanna darbieten wird. Die Schulband Mislabeled unter der Leitung von Alexander Brembach rockt mit einem gekonnten Mix aus Punk- (Die Ärzte: Zu spät) und Alternative Rock (R.E.M.: Everybody hurts) die Bühne. Der Song „I love Rock n Roll“ von Joan Jett & the Blackhearts darf dabei wörtlich verstanden werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Chorleiters.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.