Zeitzer Fußballer vom SV Blau-Weiß Grana reden im MDR über Rassismuserfahrungen

Magdeburg/ Grana/MZ - Björn Koch und Mahdi Hosseini vom Fußballverein SV Blau-Weiß Grana waren am Montagabend zu Gast in der MDR-Sendung "Fakt ist!" in Magdeburg. Thema der Live-Sendung war: „Geschlossene Gesellschaft – Hat der Osten ein Rassismusproblem?“. Es wurde darüber diskutiert, warum es Menschen aus anderen Kulturen und mit anderer Hautfarbe im Osten besonders schwer haben und wie man das ändern könnte.

Dass Spieler vom SV Grana zu Wort kamen, hat einen besonderen Grund: Denn der Verein hat viele Spieler mit Migrationshintergrund aufgenommen. 14 verschiedene Nationen sind mittlerweile vertreten. 2015 öffnete sich der Verein für Talente aus dem nahegelegenen Flüchtlingsheim, die zum Spielen auf den Platz kamen.

Der Mittelfeld-Spieler Mahdi Hosseini aus Afghanistan erlebt trotz der Aufnahme in den multikulturellen Verein Alltagsrassismus, zum Beispiel in Zeitz. So erzählt er unter anderem von einem bedrückenden Vorfall, als ihm 2018 vor einem Supermarkt ein Autofahrer mit Pistolengeste auf ihn zielte. Nichtsdestotrotz sagt er, dass der Fußball ihm geholfen hätte, in Deutschland anzukommen.

Der Vereinsvorsitzende Björn Koch berichtet ebenfalls in der Runde von den Rassismuserfahrungen, die seine Spieler erleben, wie zum Beispiel Affenlaute aus dem Fanblock. Auch er wurde angefeindet für das zivilgesellschaftliche Engagement seines Vereins. Zeitz sei kein leichter Ort für ein solches Integrationsprojekt, gibt er zu. Aber die langjährigen, deutschen Spieler seien durch den Austausch weltoffener geworden.

Mit dabei in der Diskussionsrunde waren außerdem die Experten Katharina Warda, Soziologin und Autorin, Detlef Gürth (CDU), Landtagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt, Birgit Glorius, Migrationsforscherin an der TU Chemnitz, Hardo Pacyna, Vorsitzender IG "offen. bunt. anders." aus Gräfenhainichen und Hans Goldenbaum vom Multikulturellen Zentrum Dessau.

Die Sendung kann in der ARD-Mediathek und auf dem MDR-Youtube-Kanal gesehen werden.