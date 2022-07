Zeitzer fragen bei dem einen oder anderen Haus: Droht hier auch eine Sperrung wegen Einsturzgefahr?

Zeitz/MZ - Das einsturzgefährdete ehemalige Zetti-Produktionsgebäude Auf den Gebinden in Zeitz sehen viele MZ-Leser nur als ein Beispiel für die Situation in Zeitz. „Solche Gebäude findet man in nahezu jedem Stadtteil, in vielen Straßenzügen: die alte Schule am Steinsgraben, das ehemalige Gebäude der Drahtseilbahn am Wendischen Berg, das Haus an der Stadtmauer, der Fürstenhof am Kleefeldplatz...“, schreibt Ivonne Wagner, „auch wenn in der Rahnestraße jetzt etwas geschieht, kann es kaum über den maroden Zustand der Stadt hinwegtäuschen.“ Der Grund sei einfach: Gleichgültigkeit oder fehlendes Interesse und natürlich Geld.

