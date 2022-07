Zeitzer erleben nach Anrufen und Mails, wie sie Schaden haben statt eines Gewinns

Zeitz/MZ - Wer meint, mit Enkeltrick und Phishing-Mails, die darauf aus sind, an persönliche Daten zu kommen, alle Betrugsmaschen zu kennen, der irrt. Das erfahren derzeit auch viele Zeitzer. Da gibt es Anrufe von unbekannten Nummern, in denen ein Gewinn mitgeteilt wird. Den erhalte man aber nur, wenn man zuvor eine nicht gerade geringe Bearbeitungsgebühr bezahlt. Oder es kommt eine Mail, die um Spenden wirbt oder aufruft, die Bank-App zu aktualisieren. Nur dass die Mailempfänger keine Bank-App haben. Was aktuell in Zeitz an Betrugsmaschen vorkommt, hat die MZ - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - hier zusammengefasst.

