Die Situation rund um die verbliebenen Altkleidercontainer im Stadtgebiet von Zeitz hat sich drastisch zugespitzt. Die Stellplätze verkommen zu Müllhalden. Was Zeitzer dazu sagen.

Zeitzer ärgern sich über Altkleidercontainer und rufen nach Lumpen-Zausch: Was es damit auf sich hat

So sieht es an den Altkleidercontainern an der Wendeschleife in Zeitz-Ost – Dietrich-Bonhoeffer-Straße – aus.

Zeitz/MZ. - Wäre es besser, wenn in Zeitz keine Altkleidercontainer mehr aufgestellt werden? Viele Zeitzer würden das zurzeit spontan mit Ja beantworten. Denn wie es rund um die verbliebenen Container aussieht, sagt alles.