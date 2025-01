In der Gleinaer Straße von Zeitz ist am Mittwoch ein Parkplatzunfall geschehen.

Zeitz/MZ - Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch eine Unfallflucht angezeigt. Als er in seinem parkenden Auto in der Gleinaer Straße in Zeitz saß, wurde sein Pkw von einem anderen Auto bei dessen Parkversuch angefahren und der Verursacher fuhr davon, so die Polizei. Dem Geschädigten gelang es jedoch, sich das Kennzeichen zu notieren.