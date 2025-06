Neue Balkone, klimafreundlicher Strom vom Dach und moderne Technik im Genossenschaftshaus: Wo die Genossenschaft 1. Mai in Zeitz jetzt investiert – und was das für Mieter bedeutet.

Zeitz/MZ/ank. - Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft 1. Mai kann nach eigenen Angaben auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurückblicken. Während der Vertreterversammlung, die kürzlich stattgefunden hat, sei darüber informiert worden, dass die Mitglieder vom guten Ergebnis profitieren. An sie werde eine Dividende in Höhe von vier Prozent ausgeschüttet, teilte der Vorstandsvorsitzende Karsten Bacza in einem Schreiben mit. „Damit erhalten die Mitglieder einen kleinen Beitrag, um den steigenden Ausgaben begegnen zu können“, so Bacza.

Die Genossenschaft habe zudem im vergangenen Jahr rund 1,6 Millionen Euro in Instandsetzungen und Modernisierungen in Wohnungen investiert. Beispielsweise seien 18 neue Balkone in der Gutenbergstraße 13 und 15 montiert worden. Die Entwicklung zu einer „grünen“ Genossenschaft spiegele sich laut Bacza auch im Umbau des Genossenschaftshauses 23 Jahre nach dem Umzug wider. „Eine Photovoltaikanlage erzeugt seit letztem Jahr Sonnenstrom für die Wallboxen der Betriebsfahrzeuge und die Technik“, heißt es. Der kundenfreundliche Innenumbau sei zurzeit noch in vollem Gange. Auch im Wohnungsbestand werde weiter in den Umstieg auf eine klimaneutrale Energieversorgung investiert: So würden gegenwärtig die Wohnungen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 81–84 saniert. „Nach der Umstellung der Warmwasserversorgung werden in diesem Jahr noch die Balkone saniert, und die Stadtwerke montieren auf dem Dach eine weitere Mieterstromanlage“, heißt es. Zusätzlich könne jeder Bewohner über ein Balkonkraftwerk seinen eigenen Strom erzeugen. Insgesamt betreiben die Zeitzer Stadtwerke auf Dächern der Genossenschaft 1. Mai zehn Photovoltaikanlagen mit einer prognostizierten Jahresleistung von 480.000 Kilowattstunden.