Zeitz/MZ. - Zum Gedenken an ihren Schwiegervater Arthur Wolfsohn, der als Unternehmer mit jüdischer Abstammung ins Konzentrationslager Auschwitz kam und da 1944 ermordet wurde, vergibt die von Hertha Wolfsohn 1997 gegründete Arthur-Wolfsohn-Stiftung, in Zeitz einmal jährlich eine finanzielle Zuwendung an begabte Jugendliche, die auf den Gebieten Musik, Tanz, Theater, Literatur und Bildende Kunst besondere Leistungen erbracht haben, teilt die Stadt in einem Aufruf mit.

Die Preisverleihung ist fester Bestandteil im Kulturkalender der Stadt Zeitz und wird, wie bereits in den vergangenen Jahren, am 12. Januar 2025 stattfinden, heißt es dort. Wer im kommenden Jahr geehrt wird und Mira Hartmann, die Hauptpreisträgerin des Jahres 2024 ablöst, steht noch nicht fest. Talente gibt es in Zeitz und der Region einige. Deshalb bitten Stadt und Stiftung auch in diesem Jahr darum, dass alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und Organisationen Vorschläge für zu ehrende Personen einreichen.

Die Vorschläge sollten bis zum 31. Oktober an die Stadt Zeitz, Fachbereich Soziales, Altmarkt 1, 06712 Zeitz. Der Stiftungsbeirat und das Preisgericht würden über die Vorschläge beraten und entscheiden. Nähere Informationen zum Preis gibt es beim Fachbereich Soziales Zeitz unter Telefon 03441/ 8 32 88 sowie per E-Mail an Sabine.Langenberg@ stadt-zeitz.de oder [email protected]