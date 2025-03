Zeitz/MZ - Bewohner eines Hauses in der Zeitzer Liebknechtstraße haben am späten Montagabend, gegen 23 Uhr, die Polizei alarmiert, weil ein Mieter des Mehrfamilienhauses eine Wohnungstür beschädigt hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hörten sie den beschuldigten Mann in seiner Wohnung laut toben und schreien. Um eine Selbstgefährdung auszuschließen, ließen die Polizisten die Tür öffnen. Daraufhin attackierte der 46 Jahre alte Mann die Beamten mit Pfefferspray und auch noch mit einer Holzlatte. Die Polizisten mussten den Mann mit Handschellen fesseln. Im Anschluss brachten sie ihn in eine Fachklinik. Der Mann, so hieß es am Dienstag von der Polizei, war mit rund drei Promille alkoholisiert. Die Ermittlungen dauern an.