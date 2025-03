In der Nacht zum letzten Sonntag im März ist Zeitumstellung. Dann wandern die Zeiger von Normalzeit auf Sommerzeit. Was Zeitz mit einigen besonderen Zeitmessern verbindet.

Zeitz/MZ. - Zeit für die Zeitumstellung auch in Zeitz. In der Nacht zum letzten Sonntag im März wird auch in diesem Jahr wieder an der Uhr gedreht. Man klaut den Leuten eine Stunde Schlaf, damit die Sommerzeit Einzug halten kann. Heißt, um 2 Uhr in dieser Nacht werden die Zeiger auf 3 Uhr vorgestellt. Damit es künftig abends eine Stunde länger sommerlich hell ist.