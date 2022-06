Zeit der Gartenfeuer in den Ortsteilen von Zeitz, aber nicht in der Kernstadt

Im März darf zum Beispiel in den Zeitzer Ortsteilen wieder Gartenabfall verbrannt werden.

Zeitz/MZ - In den Zeitzer Ortsteilen darf ab diesem Dienstag in Gärten und auf Grundstücken wieder Grün- und Astschnitt verbrannt werden. Auch wenn sich die Ortsteile der neuen Regelung für die Kernstadt Zeitz nicht angeschlossen haben und dort weiter eine Ausnahmegenehmigung vom Verbrennungsverbot gilt: Es ist in jedem Fall eine Reihe von Regeln zu beachten.