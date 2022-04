Sieben Felder in der Nacht gestohlen

Zeitz/MZ - Sieben Zaunfelder sind in der Nacht zum Dienstag in Zeitz von Unbekannten gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, lagen die sieben Zaunfelder, die noch nicht montiert waren, in der Nicolaus-von-Amsdorf-Straße.