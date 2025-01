Zeitz/MZ. - Yoshua geht es gut. Und es stehen vielleicht sogar entscheidende Veränderungen für den kranken Yorkshire Terrier an. Aus dem hilflosen, verfilzten Fellbündel, das die Zeitzer Tierheimmitarbeiter am Morgen des 13. Januar in einem Stoffbeutel am Tor hängend fanden, ist ein munterer Hundeopi geworden. „Er hält sogar den Kopf schon wieder allein“, sagt Tierpflegerin Heike Wunderlich, verantwortlich für den Hundebereich, und strahlt. „Das ging am Anfang überhaupt nicht.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.