Bergisdorf ist am Wochenende das Mekka des regionalen Reitsportes: Am Freitag starten 70 Kinder- und Jugendliche. Am Samstag und Sonntag die Erwachsenen. Warum Egon Olsen dabei ist.

Bergisdorf/MZ. - Egon Olsen alias Friedrich Karl Steinbach hat einen Plan. Am Wochenende trifft man den führenden Kopf der Würchwitzer Olsenbande beim Reit- und Springturnier Bergisdorf. Am Freitag (Dirty Dancing, 19.30 Uhr)) und am Samstag (Olsenbande) gibt es Open-Air-Kino auf der großen Videoleinwand. Bei Regen kann man im Zelt sitzen. Egon wird freilich dabei sein, wenn der Streifen über die Würchwitzer Olsenbande über die Leinwand flimmert. Er will Autogramme schreiben. Die fesche Steffi wird man leider in Bergisdorf vermissen. Sie trägt nach einem Unfall eine Orthese und passt damit nicht in einen Stöckelschuh.