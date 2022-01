Wo Zeitzer im Frühling wandern gehen können

Zeitz/Markkleeberg/MZ - Am 31. Dezember um Mitternacht, also genau zum Jahreswechsel, öffnete traditionell das Anmeldeportal der 7-Seen-Wanderung. Der Name rührt von der längsten Strecke her, die auf ihren 107 Kilometern über etwa 24 Stunden sieben Seen berührt: den Waldsee Lauer, den Cospudener See, den Zwenkauer See, den Stausee Rötha, den Kockwitzer See, den Störmthaler See und den Markkleeberger See.

Wie in den vergangenen Jahren nutzten die ersten 1.000 Wanderfans die Chance, um sich mit Sekt und guter Laune ihren Wanderstartplatz für 2022 zu sichern, wenn es vom 6. bis 8. Mai auf Wanderung geht.

„Wir können es kaum glauben, aber unsere Fans haben uns wieder mit einem berauschenden Anmeldeergebnis am ersten Tag überrascht.“, so Henrik Wahlstadt, Vereinsvorsitzender der Sportfreunde Neuseenland, die die Ausrichtung des Großereignisses übernehmen. „Jedes Jahr bereiten wir unter Hochdruck das Anmeldeportal vor und freuen uns natürlich über die positive Resonanz.“ Das Fazit der ersten Anmeldetage: 1.000 und das unter erschwerten Bedingungen durch die immer noch angespannte Corona-Lage.

Auf insgesamt 71 abwechslungsreichen Wanderungen können sowohl Freizeitwanderer als auch sportlich ambitionierte Langstreckenwanderer dieses Jahr wieder im Mai die Natur des Leipziger Neuseenlandes auf bis zu 107 Kilometern Länge erleben. Für einen Teil der Touren sollte man sich ranhalten, denn bereits jetzt seien schon sechs Touren ausgebucht, teilten die Sportfreunde Neuseenland in einer Presseerklärung mit.

Die insgesamt angebotenen 66 Strecken gliedern sich in vier Gruppen: Wanderstrecken (28), geführte Touren (21), Kindertouren (13) und Gesundheitswandern (4). Die reinen Wanderstrecken mit Weglängen zwischen 11 und 107 Kilometern (im Mittel 39 km) legen die Wanderer nach gemeinsamem Start ohne Führung nach Wegebeschreibung und Karte auf markierten Wegen zurück. Unterwegs gibt es Kontroll- und Verpflegungsstellen.

Bei der 107-Kilometer-Tour sind es 14 Kontrollstellen. Elf Touren sind Rundstrecken mit Start und Ziel am gleichen Ort. Die Strecken mit unterschiedlichem Start und Ziel beziehen außer Markkleeberg zehn andere Orte als Start oder Ziel mit ein. Bei einigen dieser Strecken wird ein preiswerter Busshuttle zurück zum Startpunkt angeboten. Abgesehen von den längsten Touren, die ohnehin die Nacht mit beanspruchen, gibt es auch Mondschein-, Mitternachts- und Sonnenaufgangstouren.

Die Sportfreunde Neuseenland sind ein Verein mit Sektionen wie Hip-Hop, Basketball, personal Training und Radsport.