Seit über dreißig Jahren gehören Schottische Hochlandrinder in Osterfeld zum Stadtbild. Wie die Tiere in die Familie von Christoph Schmidt kamen und welche Aufgabe sie haben.

Osterfeld/MZ. - Jana labt sich an der Tränke unter Bäumen. Oskar hat sich bei den sommerlichen Temperaturen ein schattiges Plätzchen ausgesucht und Lena trottet ganz gemächlich über die Wiese. Sie scheint noch nicht entschieden zu haben, wo sie sich niederlassen will. Was ein bisschen so klingt, als würde eine Wandergruppe unterwegs sein und ein Päuschen einlegen, ist dies mitnichten.