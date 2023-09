Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Eine große Party steigt am Wochenende: Das Kreativitätszentrum Zeitz feiert seinen 30. Geburtstag und hat dazu Kinder, Eltern und ehemalige Teilnehmer eingeladen. „Wir haben vor 30 Jahren in einem kleinen Hinterhof in der August-Bebel-Straße mit 20 Kindern angefangen“, erinnert sich Volkmar Reinschmid. Er ist inzwischen 64 Jahre alt und war von Anfang an dabei. Zu DDR-Zeiten hat er Pädagogik für Grundschulen in Potsdam studiert und nach der Wende noch einmal Kreativitätspädagogik. Heute leitet er das Krea-Zentrum in Zeitz. „In 30 Jahren sind wir dreimal umgezogen“, erinnert sich Reinschmid, der das alles selbst erlebt hat. Schnell wuchs die Zahl der Kinder und das Domizil in der August-Bebel-Straße wurde zu klein. Der damalige Oberbürgermeister Dieter Kmietczyk bot dem Verein die ehemalige Kinderkrippe am Schwanenteich an, 70 Kinder zogen mit ihren Betreuern 1997 um. Bis 2006 wuchs die Zahl der Kinder auf über 100, das Albrechtsche Palais wurde das neue Domizil.