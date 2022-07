Wo die Zeitzer im Sommer Urlaub machen

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie freuen sich die Menschen in der Region auf den Sommerurlaub. Welche Ziele derzeit beliebt sind und was zu beachten ist.

Die Preise in den Katalogen stimmen oftmals nicht mehr, sagt Ingrid Stieger, Mitinhaberin des Reisebüros am Zeitzer Altmarkt.

Zeitz/MZ - Derzeit sind die Bilder von überfüllten Flughäfen und langen Warteschlangen vor den Sicherheitskontrollen in den Medien präsent. „Davon sind die kleinen Flughäfen in Mitteldeutschland nicht betroffen“, beruhigt Ingrid Stieger vom Zeitzer Reisecenter am Altmarkt. In Leipzig, Erfurt oder Dresden könne man ohne Probleme in den Flieger steigen. Auch Corona-Tests oder -Nachweise seien innerhalb Europa derzeit kein Thema und würden kaum nachgefragt, so Stieger.