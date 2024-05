Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Nicht mal mehr einen Monat, dann ist es so weit. Mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland am 14. Juni in der Münchner Fußball-Arena startet die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Nach jahrelangem Misserfolg seit dem Weltmeisterschaftssieg im Jahr 2014 will die DFB-Elf das Ruder bei der Heim-EM endlich herumreißen. Mit zwei Testspielerfolgen gegen Frankreich und die Niederlande konnte das Team in großen Teilen der Bundesrepublik für EM-Furore und Hoffnung sorgen. Und in Zeitz? Glauben die Gastronomen an die EM-Euphorie und zeigen die Spiele beim fast schon traditionellen Public Viewing?