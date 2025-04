Im kleinen Dorf in der Elsteraue gibt es im Sommer viel zu feiern: Das 60. Parkfest steigt vom 11. bis zum 13. Juli. Doch die Helfer werden knapp. Jetzt wird Verstärkung gesucht.

Vier Jubiläen und kein Nachwuchs in Göbitz

Ein eingegiertes Qurtett in Göbitz: Sandra Schwarzbach-Goihl (links), Annett Zeugner, Renate Kalb und Bettina Winter (vorn).

Göbitz/MZ. - Das beschauliche Göbitz in der Elsteraue ist ein wunderschönes Kleinod. Die Magnolie vor dem historischen Herrenhaus der Mühle steht in voller Blüte. Radfahrer und Reiter genießen den Anblick. Hinter den Kulissen arbeiten derweil einige Aktive und bereiten gleich mehrere Jubiläen im Dorf vor: Göbitz wurde vor 750 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Vor 75 Jahren – nämlich 1950 – wurden die Orte Göbitz, Maßnitz und Torna zur Gemeinde Göbitz zusammengeschlossen. In diesem Jahr steigt das 65. Parkfest im Juli und schließlich das 20. Drachenfest im Herbst.