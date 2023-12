Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ. - Anlagenfahrer, Elektroniker und Instandhaltungsmechaniker im Schichtdienst, Chemietechniker und Laboranten, Lebensmitteltechnologen und Verfahrenstechniker, Sachbearbeiter in den Bereichen Logistik und Vertrieb, Lageristen – die Palette der offenen Stellen der Firma Interstarch im Chemie- und Industriepark Zeitz ist breitgefächert. Rund 100 Mitarbeiter zählt Interstarch in Alttröglitz und ist weiter auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. „Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, welches aus regional angebautem Weizen Stärke herstellt und unter dem Handelsnamen Allstarch verkauft. Die Stärke wiederum wird in verschiedenen Bereichen der Lebensmittelindustrie weiterverarbeitet, zur Herstellung von Futtermitteln und als Rohstoff in der Industrie verwendet“, sagt Ines Leithold. Sie ist seit einem Jahr Personalreferentin und sucht vor allem neue Mitarbeiter. Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen stand sie für ein Gespräch bereit, zu dem die Agentur für Arbeit eingeladen hatte.