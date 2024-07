Der Kalktor-Platz: Am Kalktor in Zeitz gab es seit vielen Jahrzehnten immer einen Brunnen. Einen klassischen Springbrunnen. Inmitten einer gepflegten kleinen Anlage, umgeben von Bänken, sprudelte er in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts doch ganz schön Wasser in die Luft. Die Anlage hat allen Wandel überlebt. Selbst in den letzten Jahren gab es hier noch eine kleine Wasserfontäne inmitten der blühenden Rosen. Das Becken verfiel seit Jahren vor sich hin. Und nun kam, was kommen musste: Eine größere Reparatur und Neugestaltung sind nötig.

Am Brunnen vor dem Tore ruht man aus, warum also sollte man sich nicht auch am Brunnen in der Stadt treffen? Früher war das in Zeitz auch so. Am Finkgräfebrunnen auf dem Altmarkt traf man sich. Da flanierten die Damen und die Herren, tauschten sich aus. Und es gab Sonntagskonzerte am Brunnen. Das stelle man sich mal am Nebelbrunnen vor. Der erfrischt zwar dem einen oder anderen Zeitzer die Beine, lässt Kinder jauchzen und wird von Hunden geliebt, aber er ist einfach nicht angenommen. Den Namen Brunnen verdient er ohnehin nicht wirklich. Es nebelt ja nur. Zu festen Zeiten am Tag. Ansonsten fällt er als Brunnen kaum auf. Ein bisschen genau so ist es auch am Roßmarkt.