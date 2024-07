Alle Jahre wieder melden aufgebrachte Tierfreunde in Zeitz Hunde, die bei hochsommerlichen Temperaturen im Auto gelassen wurden. Was kann man und was darf man tun, um zu helfen?

Zeitz/MZ. - Vor zwei Wochen auf dem Kaufland-Parkplatz, zwei Tage später wieder an der Friedensstraße, dieses Mal am Michaelpark, letzte Woche in der Innenstadt, an der Schlossstraße und am Bahnhof und vor einigen Tagen auf dem Globus-Parkplatz: Hunde im Backofen. Denn im Sommer verwandet sich ein abgeschlossenes Auto, selbst wenn die Scheibe(n) einen Spalt geöffnet sind, schnell in eine lebensbedrohliche, wenn nicht sogar tödliche Falle. „Jeder weiß es, es steht jedes Jahr in der Zeitung, kommt im Fernsehen“, schimpft Anna Müller. „Warum lassen dann immer noch Leute ihre Hunde im Auto?“