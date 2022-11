Wie Speed-Dating für Lehrer in Zeitz zu mehr Unterricht führen soll

Zeitz/MZ - 382 Vertretungsstunden haben Lehrer der Zeitzer Sekundarschule III in diesem Schuljahr bereits geleistet. Hier lernen 344 Mädchen und Jungen in 14 Klassen. Hinzu kommen zwei Klassen für Ukrainer und eine Klasse Deutsch für Ausländer. Insgesamt haben laut Schulleiter Norbert Solf etwa 45 Prozent der Schüler Migrationshintergrund. „Was meine Lehrer leisten, ist unsagbar“, macht sich Solf für seine Pädagogen stark. Denn die Unterrichtsversorgung der Schule liege bei 79 Prozent. Ein weiterer Lehrer sei gerade gegangen. „Aus Lehrermangel finden 25 Prozent des Unterrichts nicht statt“, sagt der Schulleiter. So appelliert Solf am Montag bei einer Gesprächsrunde mit Eva Feußner (CDU), Bildungsministerin in Sachsen-Anhalt, an die Landesregierung: „Wir brauchen dringend gut ausgebildete Lehrer und nicht nur Seiteneinsteiger.“

