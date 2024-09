Zeitz/MZ. - Es duftet nach Kaffee und frisch gebackenem Kuchen. Mit einem Lächeln und einem freundlichen Wort werden die Besucher im Kirchencafé Michel in Zeitz empfangen. Das Café befindet sich neben der Michaeliskirche und gehört zum Evangelischen Gemeindezentrum. In dem hellen Raum haben etwa 25 Personen Platz. „Man kann es sich hier bei Kaffee und Tee sowie im Hause gebackenen leckeren Kuchen gut gehen lassen“, lädt Ursula Schuch ein. Sie koordiniert im Café Angebote und kümmert sich mit ihrem Team um Veranstaltungen und Gäste. Diese können, wenn sie möchten, mit den sechzehn Frauen, die hier ehrenamtlich arbeiten, ins Gespräch kommen oder einfach nur eine Runde schmökern. Denn neuerdings gibt es auch eine kleine Bücherbox, aus der sich die Besucher bedienen können. „Jeder ist willkommen, man wird nicht missioniert, man wird nicht nach Religionszugehörigkeit befragt, also, alles entspannt und neutral“, so Ursula Schuch.

Das Kirchencafé Michel hat von Montag bis Donnerstag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An den meisten Donnerstagen gibt es besondere Angebote. So wird zweimal im Monat vorgelesen. Dabei kommen alle möglichen Geschichten zu Gehör: lustige, besinnliche, spannende, skurrile und fantastische. „Zu diesen Terminen kommen gern Besucher, denen das Selbstlesen aus unterschiedlichen Gründen schwerfällt, oder die einfach die Gesellschaft suchen“, erklärt die Rentnerin. Vorgelesen wird am 19. September, 24. Oktober, 7. November und 21. November. Die anderen beiden Donnerstage im Monat sind dem gemeinsamen Singen gewidmet. „Das wird sehr gut angenommen“, freut sich die Koordinatorin. Sie schmunzelt: „Es gibt keine ‚Prüfung‘ vor dem Singen. Jeder, der dazu Lust hat, kann mitsingen. Es macht großen Spaß. Zwischenzeitlich wird geschwatzt, dann wieder gesungen.“ Die Frauen, die sich um den reibungslosen Betrieb des Kirchencafés kümmern, haben bereits einen großen Fundus an Liedern angesammelt. Hauptsächlich werden der Jahreszeit entsprechende Lieder, meist Volkslieder, gesungen. Der Text wird ausgegeben, Melodiepassagen, die nicht gleich ins Ohr gehen, oder an die man sich nicht mehr erinnert, werden vorgesungen. „Eine feine Sache“, finden die Gäste, die immer wieder kommen. Die nächsten Termine, an denen gesungen wird, finden am 12. September, 26. September, 17. Oktober, 14. November und 28. November statt.

Vor zwei Jahren haben die Frauen, die das Kirchencafé betreuen, zum ersten Mal gefragt: „Wie klingt der Frühling?“ oder „Wie klingt wohl der Herbst?“ Am Donnerstag, dem 10. Oktober wird 15 Uhr in der Ritterstraße 18 in Zeitz gemeinsam herausgefunden, wie der Herbst klingt. Angeboten werden viele Texte, gelesen von Ina Möller und Ursula Schuch, sowie Musik in Gemeinsamkeit. Wolfgang Hofmann wird, der Jahreszeit entsprechend, Melodien auf dem Klavier vortragen. Diese Veranstaltung wird so gut angenommen, dass sie in der Ritterstraße 18 (zwei Türen nach rechts vom Kirchencafé aus) in einem größeren Raum des Gemeindezentrums durchgeführt wird. Der Raum fasst annähernd 40 Personen. Der Eintritt ist frei. „Also, wer vorbeikommen mag, entweder zum Lesen und Singen, oder zu unseren Veranstaltungen, ist herzlich eingeladen“, sagt Ursula Schuch abschließend.