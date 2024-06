Seit einer Woche studieren die Osterfelder Grundschüler ein Zirkusprogramm. Wann das zu sehen ist und was ein echter Zirkusclown damit zu tun hat.

Wie Kinder in Osterfeld die Manege erobern

Benjamin Hein vom Zirkus Bertolini übt mit Lena-Lotte-Emilie Penzler aus Kleinhelmsdorf im Zirkuszelt Kunststücke am Trapez.

Osterfeld/MZ. - In Osterfeld kann man seit einer Woche Zirkusluft schnuppern. Zumindest die Grundschüler der örtlichen Grundschule. Denn 106 Mädchen und Jungen studieren seit vergangener Woche ein buntes Programm in der Manege im Zirkuszelt auf dem Schützenplatz der Kleinstadt ein. Die Resultate des Trainingsprogramms können Zirkusfans bei zwei großen Shows am Mittwoch und Donnerstag bestaunen.