Wie Familien aus Zeitz mit ihren Kindern über den Krieg sprechen

Schreckliche Nachrichten und Bilder vom Krieg in der Ukraine gehen auch an Kindern und Jugendlichen nicht vorbei. Wie Familien aus Zeitz mit dem Thema umgehen.

Zeitz/MZ - Wie spricht man über das Ungeheuerliche, wenn einem selbst eigentlich die Worte fehlen? Der Krieg in der Ukraine stellt Familien hierzulande vor Herausforderungen. Denn Kinder fragen ganz direkt, was sie bewegt oder was sie nicht verstehen. Die MZ hat bei Zeitzer Familien nachgefragt, wie sie ihren Umgang mit dem Thema gefunden haben.