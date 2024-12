Familie Füßler steht für traditionelles Bäcker-Handwerk. Vor 35 Jahren machte sich Jens Füßler in Spora selbstständig und gründete einen Familienbetrieb. Endspurt in der Weihnachtsbäckerei.

Wie es in einer echten Weihnachtsbäckerei zugeht

Jens Füßler in seiner Bäckerei in Spora backt gerne Weihnachtsplätzchen. Dieses Mal holt er goldgelbe Vanillekipferl aus dem Ofen.

Spora/MZ. - Auf der Straße in Spora liegt ein Duft von frisch gebackenen Plätzchen in der Luft, immer der Nase nach und man steht bei Bäckermeister Jens Füßler in der Backstube.