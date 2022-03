Wie Bürger aus dem Burgenlandkreis Flüchtlingen und Menschen im Kriegsgebiet beistehen können

Viele Zeitzer kamen am Sonntag zum Friedensgebet in die Michaeliskirche. Vor dem Gotteshaus bildete sich eine Schlange am Einlass.

Zeitz/MZ - Spendengeld für die medizinische Versorgung Verwundeter. Unterkunft für Ukrainer, die nach dem Angriff Russlands aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Unterstützung beim Transport von Flüchtlingen nach Deutschland: Der Burgenlandkreis und viele Menschen hier werden Opfern des Krieges in dem rund 1.500 Kilometer entfernten Land helfen. Das machte Landrat Götz Ulrich (CDU) am Montagmittag während einer Pressekonferenz deutlich. An deren Ende dankte Walodja Pantiv schon jetzt für diese Solidarität.

Pantiv ist Trompetenlehrer an der Kreismusikschule des Burgenlandkreises, hat seine Wurzeln in der Ukraine und ist tief erschüttert von den Ereignissen in seiner Heimat, er kennt Götz Ulrich seit Jahrzehnten. Bereits zu Beginn des Gesprächs hatte Pantiv mit bewegter Stimme, mit Tränen ringend, von seiner Angst um Familienangehörige erzählt, von seiner Schwester, die in einer kleinen Stadt in der Westukraine lebe. „Fliegeralarm hat sie immer wieder gezwungen, mit dem Enkel in den Keller zu gehen.“ Auch in Kiew würden Verwandte von Walodja Pantiv leben. Das Patenkind der Schwester sei seit Kriegsbeginn nicht mehr zu Hause gewesen. Die junge Frau arbeite als Anästhesistin in einer Notfallklinik und schlafe zwischen Operationen dort. Das Krankenhaus sei überlastet. Pantiv bat um finanzielle Hilfe für die medizinische Versorgung der „zahllosen Verletzten“ in der ukrainischen Hauptstadt.

Verschiedene Aktionen in Zeitz, im Burgenlandkreis und in der Region sind angelaufen, um die Ukraine zu unterstützen, den Menschen dort konkret zu helfen, aber auch die Aufnahme von Flüchtenden vorzubereiten. Zu einer Friedensdemonstration wird an diesem Dienstagabend auf den Marktplatz von Naumburg eingeladen. Sie beginnt um 18.30 Uhr. Die Kundgebung wird sowohl von der evangelischen als auch von der katholischen Kirche unterstützt, ebenso von den im Burgenlandkreis arbeitenden Netzwerken für Demokratie und vom Kreisverband des Gewerkschaftsbundes.

Sachspenden können mittwochs bis samstags von 11 bis 18 Uhr in den Corona-Impfzentren des Burgenlandkreises abgegeben werden. Die befinden sich in Zeitz in der Katastrophenschutzhalle in der Friedensstraße, in Zorbau im Impfzentrum im Gewerbegebiet, in Bad Bibra im Haus des Gastes, in Naumburg im Haus Friedensstraße 5 bis 7.

Im Kirchenkreis Naumburg-Zeitz werden weiterhin Kirchen geöffnet sein für jedermann für Friedensgebete. In Zeitz in der Michaeliskirche findet das nächste Friedensgebet am Sonntag, 18 Uhr statt.

Als Zeichen der Solidarität erstrahlt an diesem Dienstag das Theater Gera ab 18.30 Uhr in den ukrainischen Nationalfarben Blau-Gelb. Markus Nierth ist Montag mit dem zweiten Konvoi von Lifeline an der slowakischen Grenz unterwegs, wie seine Frau Susanna Nierth informiert, um Geflüchtete nach Deutschland zu bringen, ihnen zu helfen, Anteil zu nehmen. Wer hier unterstützen möchte, kann das tun über den Dresdener Verein , https://mission-lifeline.de/ukraine

Vom Preis jeder Eintrittskarte - zehn Euro - für die Party im Club R1 im März in Zeitz geht ein Euro als Spende in die Ukraine.

Wer Tierschützer und Tierheime in der Ukraine unterstützen möchte, kann das über geprüfte Tierschutzorganisationen tun, die an Grenzen und vor Ort helfen. www.paypal.com/pools/c/8HEyvjIH7K

Wer Unterkunft und Quartiere für Geflüchtete aus der Ukraine anbieten möchte, kann sich hier melden: https://elinor.network/gastfreundschaft-ukraine/ Im Netzwerk Facebook hat Iryna Fischer eine Spendenaktion initiiert, wo man Bekleidung, Hygieneartikel und ähnliches spenden kann.

Die Partei „Die Linke“ Gera sammelt Thermowäsche, Kleidung, Hygieneartikel und Lebensmittel. Alles kann dort am Markt 12a, Montag und Freitag von 9 bis 18 Uhr, Dienstag, 12 bis 16 Uhr, Mittwoch und Donnerstag, 9 bis 12 Uhr abgegeben werden. and/ank

Doch nicht nur für diese Hilfe habe der Burgenlandkreis in Zusammenarbeit mit der Sparkasse ein Spendenkonto eingerichtet. Geld solle auch gesammelt werden, um aus dem Kriegsgebiet geflüchtete Menschen im Kreis unterbringen und ihnen hier helfen zu können. Derzeit werde in Naumburg ein ehemaliges Seniorenheim in der Friedensstraße so hergerichtet, dass dort 50 bis 100 Flüchtlinge untergebracht werden können. Auch das nahe Hotel Stadt Naumburg könnte um die 100 Flüchtlinge beherbergen. Zudem geht die Bitte Ulrichs an Kommunen und Privatpersonen, die Aufnahme von Flüchtlingen zu unterstützen und zu ermöglichen. Allerdings wisse Ulrich noch nicht, wie viele Menschen es sein werden. Wichtig sei, dass die Menschen nach Möglichkeit so untergebracht werden, dass sie zu Fuß einkaufen gehen oder den Nahverkehr nutzen können.

Beten für Frieden - das wird auch am kommenden Sonntag um 18 Uhr wieder in der Michaeliskirche Zeitz möglich sein. Foto: Angelika Andräs

Des Weiteren seien in den Kreis-Impfzentren Sammelstellen für Sachspenden eingerichtet. Was dringend gebraucht werde, müsse noch herausgefunden werden. Wer spenden möchte, werde gebeten, sich vorab zu informieren. Für diese Anfragen werde eine Telefonhotline angeboten, an die sich Bürger aus dem Burgenlandkreis wenden können. Die spezielle Telefonnummer stehe auch hier lebenden Bürgern mit ukrainischen Wurzeln zur Verfügung, die zum Beispiel wissen wollen, wie sie Verwandte aus dem überfallenen Gebiet nach Deutschland, in den Burgenlandkreis holen können. Im Burgenlandkreis leben laut Ulrich derzeit 120 Ukrainer. Für Transporte, so Ulrich, stehen ab sofort drei Reisebusse der Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mit sechs Fahrern zur Verfügung. Die Fahrzeuge bieten zusammen 135 Sitzplätze.

Benötigt, so Ulrich, werde nicht nur finanzielle oder materielle Hilfe. Wichtig seien auch Menschen, die Zeit haben, sich um Geflüchtete zu kümmern. Zeit hatte sich am Wochenende auch Ulrich, den Schilderungen aus dem Kriegsgebiet „sehr betroffen“ machten, genommen und mit Pantiv darüber gesprochen, wie die Menschen hier der Ukraine und ihren Bürgern helfen können. Ergebnisse des Gesprächs werden nun umgesetzt. Und Pantiv ist sicher: „Putin macht Krieg. Aber die Völker der ganzen Welt werden für den Krieg bezahlen.“ Das sei für ihn am traurigsten.

Informationen am Bürgertelefon: 0800/3 33 00 13, Angebote können auch über die E-Mail-Adresse buergertelefon@blk.de unterbreitet werden. Die Daten des Spendenkontos: Sparkasse Burgenlandkreis, DE24800530001131053261, Verwendungszweck: Spende für die Ukraine