Wer von der Busschnittstelle am Kauflandlogistikcenter bei Osterfeld über die Landesstraße 190 will, lebt als Fußgänger gefährlich. Warum das so ist und wann sich etwas ändern könnte.

Der Fußweg von der Bushaltestelle reicht nicht bis zur Ampelkreuzung am Kauflandlogistikcenter nahe Osterfeld.

Osterfeld/Schleinitz/MZ. - Seit vor Jahren am Kauflandlogistikcenter an der L190 zwischen Osterfeld und Schleinitz ein Busknotenpunkt eröffnet wurde, mehren sich die Kritiken darüber, dass jene Busschnittstelle für Fußgänger schlecht zu erreichen ist. Entlang der vielbefahrenen L 190 nach Osterfeld fehlt ein Fußweg. Zudem ist die Lichtsignalanlage, die den Verkehr an der Kreuzung L 190/Pretzscher Straße regelt, ohne Fußgängerampel ausgestattet.