Was Bürger zum Schutz vor hohen Temperaturen tun können.

Wetterdienst warnt vor starker Hitze in Zeitz

Zeitz/MZ. - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für diesen Dienstag eine Hitzewarnung herausgegeben, die auch für den Burgenlandkreis und die Stadt Zeitz gilt. Zwischen 11 und 19 Uhr wird demnach eine starke Wärmebelastung erwartet. Besonders gefährdet seien ältere Menschen, Vorerkrankte, Schwangere, Säuglinge und Kinder. Der DWD warnt vor gesundheitlichen Risiken wie Dehydrierung, Kreislaufproblemen und Hitzeschlag. Die Menschen sollten auf Symptome wie Erschöpfung, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Krampfanfälle und Fieber achten. Der DWD und der Burgenlandkreis raten den Bürgern, bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Um hitzebedingte Erkrankungen oder gar Todesfälle zu vermeiden, rät der DWD, direkte Sonne und körperliche Anstrengungen – vor allem in der Mittagszeit – zu meiden, ausreichend Wasser zu trinken und kühle Orte aufzusuchen. Weitere Hinweise sind, leichte Kost zu essen, Wohnungen früh am Morgen zu lüften und weder Personen noch Tiere in abgestellten Autos zurückzulassen. Zudem sollten die Bürger auch auf Mitmenschen achten, vor allem auf Kinder und ältere Personen.

Mit dem Thema Hitzeschutz befasst sich eine separate Internetseite im Web-Auftritt des Burgenlandkreises. www.burgenlandkreis.de/de/hitzeschutz.html.