Wer hat Mittwochmorgen in Kretzschau ein geparktes Auto gerammt?

Nach einer Unfallflucht in Kretzschau ermittelt die Polizei.

Kretzschau/MZ - In der Zeitzer Straße in Kretzschau ist am Mittwochmorgen ein abgestelltes Fahrzeug beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte offenbar ein Pkw-Fahrer beim Rangieren das geparkte Auto gerammt und war, ohne sich zu erkennen zu geben, einfach davongefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei entgegen über die Telefonnummer 03441/6340.