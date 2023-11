Eine Familie aus Bröckau züchtet Enten und Hühner. Am Wochenende stellt Vater Ralf Schneider gemeinsam mit seiner Tochter in Kayna Geflügel aus. Wie die Tiere darauf vorbereitet werden.

Ralf Schneider und seine Tochter Leoni haben ein Herz für Hühner und Enten. Leoni stellt am Feitag und Sonnabend zum ersten Mal ihre Zwerghühner in Kayna zur Kreistierschau aus.

Bröckau/MZ. - Die kleine Leoni ist ganz aufgeregt: In dieser Woche nimmt das fünfjährige Mädchen zum ersten Mal an einer Kleintierausstellung teil und zeigt ihre Zwerghühner zur Kreistierschau in Kayna. „Ich mag die kleinen grünen Eier, die meine Hühner legen und esse am Sonntag zum Frühstück gleich drei davon“, plaudert das Kind. Sie und ihr kleiner Bruder Bruno wachsen mit Tieren auf. So gibt es auf dem Bauernhof der Familie Enten, Hühner, Schafe und sogar eine Kuh.